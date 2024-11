Pozzuoli | la società Ricicla realizzerà una discarica di 5 000 mq?

Leggi l'articolo completo su Ilblogdigio.it

La” ha presentato un progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi presso l’ex Macello di Via Fascione a. In occasione della Conferenza dei Servizi convocata per lo scorso 9 ottobre, alcuni consiglieri comunali hanno inviato un esposto con il quale .: launadi 5.000 mq? Il Blog di Giò.