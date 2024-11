Piperspettacoloitaliano.it - Poggio Fiorito esiste davvero la casa Martini a Roma, come visitare la villa di Un Medico in Famiglia

Leggi l'articolo completo su Piperspettacoloitaliano.it

Ladi UninQuanti di voi sognano un giorno diladi Unin. La residenza deiè un luogo ormai noto a tutti, che rappresenta in un certo senso ladel Mulino Bianco. La serie televisiva di Rai 1 ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori. Di recente anche Lino Banfi è tornato nella location principale, per rilanciare una possibile undicesima stagione. Ma il quartiere di?Il quartiere, dove si trova aè un nome di un quartiere fittizio di. Nella realtà è un piccolo paese in provincia di Chieti (Abruzzo) di circa 900 abitanti. Nella fiction è sottointeso che sia nella capitale italiana, ma non si ispira in realtà a nessun borgo o quartiere in particolare.