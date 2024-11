Pensioni Fornero e Fava | Occupazione e demografia sono cruciali per sostenibilità

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Del presidente dell'Inps Gabriele"ho apprezzato l’indipendenza di pensiero perché nella sua relazione ha riconosciuto che la mia riforma dellefu importante per laper i conti. Quella riforma non era fatta per 'cattiveria' come è stata rappresentata, ma solo per lache dipende da due presupposti: la