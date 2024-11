Liberoquotidiano.it - Pensioni, Fava (Inps): "Vogliamo aiutare ridurre il divario occupazionale a favore delle donne"

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - “L'alleanza fra generi e generazioni è un'alleanza molto attuale, da concretizzare e migliorare. L'idea dell'è quella disempre di più l'integrazione, di eliminare omaggiormente il, anche e soprattutto a. Affinché questo avvenga, però, è necessario un nuovo patto con le imprese, in modo da migliorare l'integrazione e rendere sempre più fluido il rapporto tra uomini e, che ancor oggi presenta une generazionale”. Con queste dichiarazioni, il presidente dell', Gabriele, è intervenuto in occasione del panel intitolato ‘Approfondire e ispirare, child penalty, gender pay gap. È possibile una nuova alleanza fra generi e generazioni?', nel contesto della nona edizione italiana di Elle Active! 2024 ‘Il forumattive, 101 Modi per lavorare meglio', la due giorni organizzata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, in svolgimento fino a domani, con l'obiettivo di dar voce e spazio a chiunque desideri impegnarsi e avere un approccio attivo adi pari opportunità di genere e diversity in ambito lavorativo:e uomini di diverse generazioni ed esperienze, che con i propri atteggiamenti e comportamenti possono favorire o contrastare la diffusione di visioni stereotipate del femminile e del maschile.