Lapresse.it - Pavia, chiede di spegnere sigaretta: capotreno presa a schiaffi

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Unaè stataper aver chiesto a un passeggero dilaaccesa nel vagone. È successo sul treno da Milano a Mortara. La, 48 anni, quando il treno era quasi arrivato a destinazione si è avvicinata a un passeggero che si era acceso unaperrgli di spegnerla. Alla richiesta l’uomo, identificato come un cittadino straniero, le ha dato uno schiaffo, scendendo poi alla stazione di Mortara appena aperte le porte e dandosi alla fuga. Laal momento non ha sporto denuncia e non avrebbe riportato ferite o lesioni tali da rendere necessario l’intervento dei sanitari.