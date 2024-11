Trentotoday.it - Paura in allevamento: mucca intrappolata in una concimaia

Leggi l'articolo completo su Trentotoday.it

È stata una giornata movimentata quella di venerdì 8 novembre per i vigili del fuoco dell’Alto Adige, che sono intervenuti per salvare unacaduta accidentalmente in una fossa di liquame della località Rasun di Sotto, in valle di Anterselva.I pompieri si sono calati nella