Panico all’aeroporto di San Paolo ucciso mafioso brasiliano collaboratore di giustizia | Un regolamento di conti – I video

Un uomo è rimastoe altre tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera nei pressi dell’entrata dell’aeroporto internazionale di Guarulhos, il principale della città di San, in Brasile. La vittima, a pochi metri dalle porte del terminal 2 è stata identificata in Antonio Vinicius Gritzbach, uomo d’affari malavitoso noto per aver collaborato con la procura brasiliana, con la quale sarebbe in fase di patteggiamento. Nello specifico, Gritzbach era legato al Primeiro Comando da Capital (PCC), la principale organizzazione criminale del Paese. E nel 2021 aveva ordinato l’uccisione dello spacciatore Anselmo Becheli Santa Fausta, detto Cara Preta, per cui era stato arrestato. Nel 2023 aveva lasciato il carcere in virtù della sua collaborazione con le autorità. L’omicidio, secondo le prime ipotesi delle autorità brasiliane, ha tutto l’aspetto di undi