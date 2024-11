Pakistan | bomba in stazione 22 morti

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

8.00 Almeno 22 persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite per l'esplosione di unain unaferroviaria a Quetta, in,dove oltre 100persone stavano aspettando il Jaffar Ex press per Rawalpindi, in Punjab.e feriti sono stati trasportati all'ospedale civile di Quetta. Balochistan Liberation Army (Bla), un gruppo separatista etnico Baloch, ha rivendicato l'attacco, eseguito da un kamikaze.