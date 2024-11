Quotidiano.net - Pakistan: bomba alla stazione di Quetta, almeno 16 morti

16 persone sono state uccise e più di 20 sono rimaste ferite per l'esplosione di unaè in unaferroviaria nella città di, in. Secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta vicinobiglietteria poco prima della partenza di un treno. Più di 100 persone stavano aspettando il Jaffar Express per la città di Rawalpindi nel Punjab. Ie i feriti sono stati trasportati all'Ospedale Civile di. Finora, le autorità non hanno confermato la natura dell'esplosione e nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attentato. Secondo la polizia, potrebbe trattarsi di un attacco suicida.