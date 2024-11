Feedpress.me - Oroscopo di oggi 9 novembre 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

di: ecco cosa prevedee come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno sudiAriete. 21/3 – 20/4 Come di consueto la Luna in Acquario vi regala una manciata di arcobaleno brillante. Il trigono scambiato con Giove la rende entusiasmante. Approfittate di questo sabato con un’uscita.