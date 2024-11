Sbircialanotizia.it - Omicidio Angelo Vassallo, oggi l’interrogatorio del colonnello Cagnazzo

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

L'ufficiale dei Carabinieri accusato di aver partecipato alla pianificazione e del depistaggio dell'del 'sindaco pescatore' di Pollica, è detenuto in un ospedale militare per problemi di salute Primo round di interrogatori per l'del 'sindaco pescatore'. Si terrà, 9 novembre, a mezzogiorno dinanzi al gip del tribunale di Salerno quello del .