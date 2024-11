Nubifragio all’Isola d’Elba | allagamenti a Marina di Campo

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

DIdi, notte di paura adiin varie zone della cittadina. Esondato fosso Vapelo. Strade allagate. Scantinati sott’acqua. Danni ad abitazioni.Marco Landi, elbano, consigliere regionale Lega, via social sabato 9 novembre: “Stanottidi. Nella giornata dell’8 novembre 2024 sono stati registrati circa 150 mm di pioggia in circa 5-6 ore. La stessa stazione meteo che il 7 novembre 2011 registró quasi 300 mm in poco più di 2 ore.La situazione sembra non aver causato danni alle persone, oggi purtroppo però è prevista pioggia perciò consiglio di avere massima prudenza e di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari”.