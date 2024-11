Romatoday.it - Nomentana, ladri di batterie d'auto in azione: residente si affaccia e li fa arrestare

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

Ci è voluta la reattività di unper fardue cittadini moldavi, rispettivamente di 31 e 26 anni,did'. Nella notte, il cittadino ha chiamato la polizia per intervenire in via della Marsica. Ilallertato da alcuni rumori metallici in strada, ha.