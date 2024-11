Anconatoday.it - No all'autonomia differenziata: in centinaia in piazza del Papa per protestare

Leggi l'articolo completo su Anconatoday.it

ANCONA – Questa mattina si è svolta indeluna manifestazione per dire no all’. Presenti diversi esponenti politici di centrosinistra locali, regionali, nazionali ed europei, come il consigliere comunale di Ancona del Pd Andrea Vecchi, la segretaria dei Dem.