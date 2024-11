Liberoquotidiano.it - New York, suv pieno di bombole di gas esplode in strada: case e auto devastate

Un SUV parcheggiato in unadi New, con a bordodi gas e altri materiali infiammabili, è esploso in unaresidenziale della città, danneggiando, altri veicoli e linee elettriche aeree. Il vice capo dei vigili del fuoco George Healy ha dichiarato in una conferenza stampa sul luogo dell'esplosione, nel quartiere di Queens, che miracolosamente non sono stati riportati feriti. Il momento drammatico in cui il veicolo è esploso in una palla di fuoco è stato catturato da una telecamera sulla porta.