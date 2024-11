Leccotoday.it - Nelle viscere di Lecco alla scoperta dei resti e sotterranei del castello

Leggi l'articolo completo su Leccotoday.it

Nuova (richiestissima) visita aie aideldi. L'iniziativa è promossa come sempre ddelegazione Fai diin collaborazione con il Comune e sarà condotta da Luigi Rosci, Verena Argiolas e altri volontari. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato.