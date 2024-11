Triesteprima.it - Nel resort di lusso dove i poliziotti lavano la biancheria nel lavandino

Leggi l'articolo completo su Triesteprima.it

Siamo stati in Albania, per capire meglio come l’accordo Meloni-Rama sui migranti sia vissuto dalle comunità di Shengjin e Gjader. Ecco la serie di articoli a firma di Anna Dazzan e Nicolò Giraldi che raccontano questa esperienza. SHENGJIIN (Albania) - “Qui dentro non può entrare chiunque, ci.