2anews.it - Napoli, spari in via dei Tribunali: 18enne ferito alla testa in pericolo di vita

Leggi l'articolo completo su 2anews.it

Unè statocon colpi d’arma da fuocoin via dei, a, ed ora è ricoverato indi. E’ stato colpitoilda colpi d’arma da fuoco in via deied è incensurato. Sono queste le prime ricostruzioni della Squadra .