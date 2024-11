Napolitoday.it - Morto Angelo Correra, ferito alla testa da colpi di pistola: aveva 18 anni

Non ce l'ha fatta, il 18enne che questa notte era stata ricoverato dopo essere statodadiesplosi in pieno centro di Napoli, tra via dei Tribunali e vico Sedil Capuano. Il giovane era giunto all'Ospedale Pellegrini in condizioni critiche.