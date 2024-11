Moda Autunno-Inverno 2024 | accessori in primo piano

Leggi l'articolo completo su .com

Life&People.it Lasi uniforma ai tempi e alle stagioni per conformarsi ai gusti e agli umori dei consumers. Guarda al futuro anticipandolo, ma, al tempo stesso, strizza l’occhio al passato, riproponendo must have senza tempo; modelli che invitano ad esplorare linee rètro senza per questo disdegnare abbinamenti audaci, creativi, sorprendentemente moderni. Lo confermano i trend in voga degli-2025. Irrinunciabili per chi ama i look glamour e sofisticati, gliparlano di noi e contribuiscono in maniera determinante a dare un’impronta significativa al nostro stile. Se scelti con cura, possono valorizzare mise apparentemente semplici o esaltarne altre già di per sé eleganti e ricercate; rappresentano il tocco finale, il tratto distintivo, quello che da solo può fare la differenza.