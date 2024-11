Veronasera.it - Misurazioni gratuite della glicemia per la Giornata mondiale del diabete: 60 mila le persone colpite nella provincia di Verona

Leggi l'articolo completo su Veronasera.it

Una grande squadra scende in campo anche quest’anno per sostenere la sensibilizzazione promossa dall’Associazione Diabetici disotto lo slogan "Cura il tuo benessere e curerai il tuo" scelto in occasionedel, per un’azione capillare di informazione e.