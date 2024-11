Secoloditalia.it - Milano chiama Amsterdam: indegni cori antisemiti al corteo per Gaza. FdI: sinistra muta

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

è un sabato di ordinaria follia: la “caccia all’ebreo” didiventa addirittura motivo di vanto e celebrazione. Accade in occasione dell’ennesimopro Palestina, con l’asticella della vergogna antisemita innalzata per l’ennesima volta. Non bastavano i soliti canti e slogan contro Israele, definito “Stato terrorista” e agli ormai tristemente rituali incitamenti all’Intifada, come “un sasso qua, un sasso là, un sasso per la libertà”.Un film già visto, tra i manifestanti, la scelta di alcuni manifestanti di esporre fotografie di Yahya Sinwar, il defunto leader di Hamas che aveva ordito i massacri del 7 ottobre, celebrato come un martire. A questa indegna quanto macabra carnevalata che non dà alcun sostegno oggettivo ai bambini die agli ostaggi israeliani, mai citati dai manifestanti, si è aggiunto un agghiacciante salto qualitativo.