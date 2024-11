Fanpage.it - “Mi ha storto la mandibola per non farmi parlare”: ragazza denuncia maltrattamenti dei genitori

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo e una donna residenti in un comune di Frosinone dopo ladella figlia, che a 18 anni è andata via di casa.