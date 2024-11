Reggiotoday.it - Metrocity, al via il corso di formazione per l'imprenditoria al femminile

Leggi l'articolo completo su Reggiotoday.it

Tutto pronto per il via deldisull’promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, con la partecipazione di 43 iscritti. L’iniziativa, che si inserisce nel Piano degli obiettivi di performance per il 2024, è coordinata dal settore affari generali.