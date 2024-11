Romadailynews.it - Meteo Roma del 09-11-2024 ore 19:15

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su zone regioni con qualche piovasco sull’Emiliagna al pomeriggio pioggia e temporali sparsi tra Liguria Emiliagna pianure di Lombardia e Veneto in serata instabilità momento con pioggia e temporali sparsi anche intensità Emiliagna Piemonte Veneto e asciutto altrove con schiarite sui settori occidentali al centro al mattino tempo instabile con Cieli coperti pioggia e temporali sparsi anche intensi sui settori tirrenici al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni specie sul versante Adriatico in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi tra Marche Abruzzo e fenomeni più sporadici altrove al sud Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutto il tempo che intenso tra Sicilia e Calabria al pomeriggio ancora tempo instabile con precipitazioni diffuse piaciuto sulla Sardegna in serata e nella notte ti rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi p9 in più temperature minime e massime in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa