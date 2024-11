Messinatoday.it - Messina alla ricerca della vittoria perduta contro il sorprendente Giugliano

Leggi l'articolo completo su Messinatoday.it

Ilci riproverà domenicaila ritrovare la, che manca ormai da inizio settembre (4 a 1 in casail Taranto). La partita, valida per la 14^ giornata del campionato di serie C, si giocherà, a cominciare dalle ore 17.30, allo stadio “Franco Scoglio”. Elevato.