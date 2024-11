Liberoquotidiano.it - Mattarella: 'no a soluzioni unilaterali nello spazio indo-pacifico, libertà di navigazione e volo'

Pechino 9 nov. (Adnkronos) - "Le preoccupazioni emerse sulla instabilità che caratterizza la vicenda internazionale valgono anche per la regione dell'. È appena il caso di osservare che l'attenzione in quest'area dell'Europa è tesa a ribadire elementi comedie di sor, nonchè quelli previsti dal diritto internazionale. Mattoni della costruzione di un processo di pace, di un mondo di pace, di quell'ordine internazionale giusto che costituisce aspirazione comune. È indispensabile che vi sia saggezza da tutte le parti coinvolte, perchè ci si astenga da iniziativeche possano esarcebare difficoltà già esistenti in questo come in altri quadranti geografici". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nella sua lectio magistralis all'Università di Beida a Pechino.