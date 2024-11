Calcionews24.com - Marsiglia ancora ko, De Zerbi minaccia: «Pronto ad andarmene, qui manca il cuore»

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Le parole di Roberto De, allenatore del, dopo la sconfitta casalinga in Ligue 1 contro l’Auxerre. I dettagli Roberto Deha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga per 3-1 delcontro l’Auxerre in Ligue 1. LADI DE– «Se il problema sono io, sonoad. .