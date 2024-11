Romatoday.it - Marconi, saccheggia negozio e scappa: preso dopo inseguimento nel quartiere

Ladro di vestiti in azione a Roma, in viale Guglielmo. Un peruviano di 38 anni ha spinto il titolare di unper poire insieme al complice,essere stato scoperto con dei capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 540 euro.La scena però non è passata.