Sbircialanotizia.it - Mara Venier, al via oggi ‘Le stagioni dell’amore’: come funziona il nuovo programma

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Un rivoluzionario dating show dedicato agli over 60 Da, 9 novembre, e ogni sabato alle 14.00 su Rai 1,conduce “Ledell’amore”, un innovativo dating show per over 60 in cui i protagonisti cercano l’amore con un meccanismo rivoluzionario e romantico. Ilformat di"Ledell'amore" è un .