Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia per temporali domani domenica 10 novembre: i settori coinvolti

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Per la giornata di10, la Protezione Civile ha valutato unasullaper rischioe rischio idrogeologico. L'avviso per condizioniavverse interessa, in particolare, il settore occidentale e quello centro-meridionale dell’Isola. Tutti i dettagli.