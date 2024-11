Lidentita.it - M5S verso ‘Nova’, tutti i quesiti da porre a voto assemblea iscritti

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

(Adnkronos) – "Abbiamo iniziato ad agosto con i vostri 22mila contributi e i 145 quaderni degli attori, poi la parola è passata ai 360 tra, none giovanissimi estratti a sorte in rappresentanza della nostra comunità, che hanno realizzato un confronto deliberativo con oltre 22 ore di discussione. Riceviamo e pubblichiamo, per ciascun . M5SdaL'Identità.