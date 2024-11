M O Qatar si ritira dalla mediazione

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

15.40 Il, protagonista con l'Egitto dei tentativi diper un cessate il fuoco a Gaza hato la propria disponibilità "finché ci sarà rifiuto d di negoziare un accordo in buona fede". Così una fonte diplomatica di Doha, che ha aggiunto: "Di conseguenza, l'ufficio politico di Hamas non ha più ragione di esistere". L'ufficio di Hamas era presente indal 2012. Secondo il Times of Israel, 10 giorni fa gli Usa hanno chiesto a Doha che venisse chiuso.