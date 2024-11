Anconatoday.it - Luigi Leonarduzzi è il nuovo presidente provinciale di Italia Viva: «Siamo nel campo progressista»

Leggi l'articolo completo su Anconatoday.it

ANCONA –rende noto cheè stato eletto all’unanimità dall’assemblea degli iscritti,del partito per quel che concerne la provincia di Ancona. «Il rinnovo della carica viene a cadere in un momento importante e delicato per il partito – ha commentato.