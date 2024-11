Agi.it - Luca Gotti è stato esonerato dal Lecce

AGI - Ilcomunica di "aver sollevato, in data odierna, dall'incarico di tecnico della prima squadra. A misteril ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune". L'esonero arriva dopo il pareggio per 1-1 con l'Empoli che ha allontanato per il momento i salentini dall'ultimo posto in classifica.