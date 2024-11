Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud, allenamento ATP Finals Torino in DIRETTA streaming

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Janniksarà protagonista di una nuova giornata di, sede delle ATP2024. Sui campi dell’Inalpi Arena l’azzurro (n.1 del mondo) si sta preparando al meglio delle sue possibilità per essere pronto in vista dell’esordio di domani (non prima delle 20.30) contro l’australiano Alex de Minaur.Nella giornata di ieri ha attirato l’attenzione degli appassionati il training tra Jannik e uno dei rivali più temibili dell’altoatesino, nel percorso che vuole portarlo al titolo. Si parla del tedesco Alexander Zverev. Un set di prova particolarmente tirato, in cui il teutonico si è imposto 10-8. Una maniera ideale per testarsi e nello stesso tempo comprendere illlo di gioco dell’avversario.Si replicherà quest’oggi, anche se dall’altra parte della rete ci sarà il norvegese Casper