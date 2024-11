LIVE – Reggio Emilia-Tortona 67-62 | Serie A 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il di, sfida valida per la 7^ giornata della di. Momento di leggera flessione per gli uomini di coach Priftis, i quali, dopo tre vittorie consecutive, sono incappati in due sconfitte nelle ultime due giornate. Di fronte, la formazione di coach De Raffaele è reduce dall'impegno infrasettimanale che l'ha vista recuperare la quarta giornata contro la Virtus Bologna, perdendo e interrompendo a sua volta una striscia di due vittorie di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 9 novembre sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà il di aggiornato in tempo reale. 67-62 FINE TERZO QUARTO 67-62 30? – Il canestro di Denegri chiude il quarto.