LIVE – Picerno-Benevento 0-0 Serie C 2024 25 DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Latestuale di, match valido per la quattordicesima giornata del girone C di/2025. Padroni di casa in caduta libera, senza vittorie da sei partite: la striscia negativa li ha fatti scendere fino alla decima posizione con 18 punti, undici in meno delle Streghe. I giallorossi dall’altro lato sono in grande forma, e guidano la graduatoria con quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici. L’incontro è in programma nella giornata di sabato 9 novembre alle ore 17.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.COME SEGUIRE IL MATCHRISULTATI E CLASSIFICA17:25 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti allatestuale della sfida tra. Si comincia tra pochi minuti.0-0,/25 () SportFace.