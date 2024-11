LIVE – Milano-Grottazzolina 2-1 25-18 25-20 25-27 5-3 | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la settima giornata di andata del campionato didi. Gli uomini di Roberto Piazza, dopo la vittoria contro Cisterna nell’anticipo infrasettimanale della decima giornata, tornano sul campo di casa per vincere ancora e guadagnare altre posizioni. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Massimiliano Ortenzi, fanalino di coda della classifica, che va a caccia di una grande prestazione per provare a conquistare altri punti importanti. Si preannuncia grande battaglia: l’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 9 novembre all’Allianz Cloud (Palalido) di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Allianze Yuasa Batterydelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.