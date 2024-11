Lanazione.it - L’infermiera Daniela Bicchieri va in pensione, il saluto dell’Asl e dei colleghi

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Lucca, 9 novembre 2024 – Il 31 ottobre 2024 è stato l’ultimo giorno di lavoro per, infermiera storica della Terapia intensiva dal 1981 alle dipendenze prima2 di Lucca e poi dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Ie le colleghe - insieme alla direzione Asl, di presidio e di reparto - la ringraziano per la professionalità e il senso di responsabilità che ha sempre dimostrato e per l’impegno profuso nello svolgimento della sua professione, anche nei momenti più delicati e complessi. Gli operatori del “San Luca” la salutano quindi con affetto e le augurano tanta serenità per gli anni a venire.