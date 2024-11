Calcionews24.com - Ligue 1, brutto ko per il Marsiglia di De Zerbi: ennesima delusione casalinga, il dato è clamoroso

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Grande vittoria dell’Auxerre contro ilsconfitta in casa per la squadra di Roberto DeÈ stata una brutta serata per ildi Roberto De. La squadra biancazzurra ha subito unstop tra le mura amiche contro l’Auxerre con il risultato finale di 3-1 per il club di Pelissier. Tre .