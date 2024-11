Napolitoday.it - "Liberiamo Napoli", in centinaia in piazza contro la violenza

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

Era prevista già prima dell'assurda morte di Arcangelo Correra la manifestazione 'dalla'. Dopo il terzo omicidio in pochi giorni è diventata ancora più significativa la presenza didi persone indel Gesù per dire basta allaincontrastata per le.