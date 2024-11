Ilgiorno.it - L’ex casermone dell’Aeronautica diventerà hub delle emergenze

Nel 2028di Gallarate, importante presidio territoriale per le vaccinazioni anti-Covid durante la pandemia, sarà pronto a svolgere la funzione di hub. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, il progetto da 21, 6 milioni. A delineare il futuro degli spazi, quattro capannoni per circa 20 mila mq, è lo studio di fattibilità di Areu (Agenzia regionale per la gestioneurgenze) che prevede prima di tutto il ripristino dei binari presenti nell’area, utili per far arrivare il treno sanitario, un convoglio speciale con attrezzature mediche. Il convoglio è composto da otto carrozze, tre attrezzate come una Terapia intensiva, che possono accogliere fino a 21 malati, anche infettivi. Un’altra può ospitare fino a 45 tra medici e infermieri, la quinta è attrezzata come zona filtro e dotata di due sale ristoro e riunioni.