Iltempo.it - Le toghe rosse mettono le mani avanti: "Sorpresi se cambiasse qualcosa in tribunale"

"Purtroppo l'attualità ripeteche è già successo in passato e rischia di diventare una sorta di farsa quando si ripete. Ildi Roma sarà chiamato nuovamente a giudicare su questo argomento, si è già espresso in precedenza e gli orientamenti interpretativi di massima credo siano stati piuttosto delineati. Sarei sorpreso se", lo ha detto il segretario di Magistratura Democratica, Stefano Musolino, a margine della due giorni organizzata in Campidoglio per i sessant'anni dell'organizzazione, rispondendo alle domande dei cronisti in merito a cosa deciderà ilsulla questione relativa agli otto migranti trasportati nel secondo viaggio verso l'Albania dalla nave Libra e le nuove polemiche a distanza con il governo. "Ci sono stati finora vari orientamenti giurisprudenziali, tutti fondati sul presupposto della superiorità della norma europea", aggiunge quindi Musolino, che ritiene che la cosa più probabile sia o l'appello alla Corte europea o direttamente la disapplicazione della norma.