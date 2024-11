Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24

I giornali aprono sull'agguato ai tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv al termine della partita di calcio contro l'Ajax: per il premier Netanyahu è una "nuova Notte dei cristalli" dopo quella del 1938. Telefonata tra il neoeletto Trump, il magnate Musk e il presidente Zelensky sul piano per mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi il monito di Draghi, che chiede all'Ue di negoziare con gli Usa in vista del nuovo corso. Infine Meloni, che al summit dei 27 Paesi invoca più investimenti nella difesa