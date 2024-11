Ferraratoday.it - Lavori di ripavimentazione, in programma modifiche alla viabilità: i dettagli

Leggi l'articolo completo su Ferraratoday.it

Settimana diin città. Nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12, nel tratto di via Bentivoglio tra via Maragno e via Masaniello, sarà in vigore il divieto di transito (eccetto autorizzati) per consentire l'esecuzione dia cura di Hera per il ripristino della pavimentazione a seguito.