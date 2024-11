Latina Mamma mi servono soldi | 85enne truffata via Sms

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 9 novembre 2024 – Si erano spacciati per la figlia e sono riusciti a mettere a segno una truffa via Sms: è successo adove, nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della locale Stazione, all’esito di attività investigativa scaturita dalla querela presentata dalla persona offesa dal reato, una donna di 85 anni del luogo, hanno deferito, in stato di libertà, per il reato di truffa aggravata in concorso, un uomo di 28 anni residente in Campania, già noto alle Forze di Polizia, e una donna di 25 anni, residente a Ciampino (RM).I fatti risalgono all’ottobre scorso, allorquando i predetti indagati contattavano, attraverso messaggi di testo, la vittima, facendole credere che a scriverle fosse la figlia. Pertanto, convinta di ciò, la donna, ignara del raggiro, aderendo alla richiesta avanzatale, provvedeva ad effettuare un versamento di 755,39 euro, previo accredito su una carta di credito prepagata.