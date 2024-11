Ilmessaggero.it - Larimar Annaloro, cosa non torna nel suicidio? Le ultime ore, il biglietto d'addio (che non convince) e la lite con l'amica

Leggi l'articolo completo su Ilmessaggero.it

Non crede al. Ripete: «Voglio giustizia per la mia bambina». In lacrime, la madre, la 15enne di Piazza Armerina (Enna) trovata impiccata a un albero del giardino.