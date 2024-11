Agi.it - L'appello di Mattarella: "La Cina si adoperi per mettere fine all'aggressione russa"

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI - Un discorso franco, perchè "fra amici" non ci devono essere "veli". Se ieri alla presenza del presidente cinese Xi Jiping aveva lanciato una evitare il ritorno di "blocchi contrapposti" e a "ingiustificabili steccati" oggi Sergioha invitato Pechino a esercitare la sua leadership in modo responsabile e "all'altezza delle crisi di oggi" fino in fondo: "Siperal conflitto in Ucraina" e "aggiunga la sua voce" per far finire la guerra in Medio Oriente. Quello dell'Italia è un riconoscimento pieno alla, sia per il suo ruolo di interlocutore ma anche per la sua capacità di agire sullo scacchiere internazionale. Puo' farlo a livello globale, senza costruire ordini di parte ma nell'alveo delle regole e dei diritti internazionali. Gli "studi italiani" L'Italia, dal canto suo, giocherà un ruolo importante nel legame tra l'Unione europea e la, con l'obiettivo comune di "costruire un futuro di pace".