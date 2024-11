Pisatoday.it - L'agricoltura toscana in festa: la 74° Giornata del ringraziamento si svolgerà nel Duomo

Leggi l'articolo completo su Pisatoday.it

"Fermare il consumo di suolo, prezioso dono del Creato e risorsa non rinnovabile, per salvaguardare gli agricoltori, le produzioni alimentari e la biodiversità. La terra è la nostra speranza, i giovani la chiave per trovare un nuovo equilibrio tra uomo e natura ed affrontare le nuove sfide.